Ratlam में 65 केंद्रों पर 5 मई तक होगी गेहूं खरीदी

10 मार्च तक होंगे गेहूं उपार्जन के पंजीयन

किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए शासन ने पंजीयन के लिए तीन दिन का समय ओर बढ़ा दिया हैं, अब 7 मार्च के स्थान पर 10 मार्च तक किसान 64 नि:शुल्क केंद्रों पर पंजीयन करा सकेंगे। शुक्रवार शाम तक जिले के 32 हजार से अधिक किसान पंजीयन करा चुके थे। जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने बताया कि शासन निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 10 मार्च तक का किसान पंजीयन समय बढ़ाया हैं। समस्त इच्छुक किसानों से आग्रह है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व किसान पंजीयन करा लें।