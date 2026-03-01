Ratlam में भरी हुंकार ‘नरभक्षी हत्यारे को खुले आम फांसी हो’

रतलाम. दमोह जिले के किशोर भरत विश्वकर्मा की नृशंस हत्या के विरोध में रतलाम के विश्वकर्मा समाजजनों ने हुंकार भरते हुए हत्यारे को फांसी दो फांसी की जमकर नारेबाजी करते हुए भरत के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।

मंगलवार दोपहर विश्वकर्मा काष्ठ एवं लौह कला कल्याण संगठन ने सर्व हिंदू समाज के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा। दमोह हत्याकांड का विरोध संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीपकुमार शर्मा के नेतृत्व में चार सूत्रिय हत्यारे को 'फांसी की सजा', फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई, हत्यारे के अवैध निर्माणों और आवास पर तत्काल प्रशासनिक बुलडोजर चलाए, पीडि़त परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान देने की मांग का ज्ञापन एसएलआर रामचंद्र पांडे को सौंपा।