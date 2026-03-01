Ratlam में 41 हजार किसानों ने कराए पंजीयन, आज अंतिम तारीख

रतलाम। समर्थन मूल्य पर सरकार में गेहूं बेचने के लिए किसानों के लिए पंजीयन की अंतिम दिनांक 10 मार्च हैं। गेहूं खरीदी 16 मार्च से शुरू हो रही हैं, जिले में सोमवार शाम तक 41 हजार से अधिक किसान पंजीयन करवा चुके थे।



खरीदी व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर मिशासिंह ने किसान संघ पदाधिकारियों की सोमवार को बैठक लेकर अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में तौल कांटे, हम्माल, बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छलना एवं पेयजल, छाया इत्यादि व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही सर्वर संबंधी समस्या की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। किसान संघ के पदाधिकारियों ने खरीदी के संबंध में अपने सुझाव रखें।