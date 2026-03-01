Ratlam में 25332 किसानों ने कराए पंजीयन, अब 2 दिन शेष

रतलाम. सरकार को समर्थन मू्ल्य पर गेहूं बेचने के लिए इस साल अब तक जिले के 25332 किसानों ने पंजीयन करवाए, अब दो ओर शेष हैं क्योंकि पंजीयन की अंतिम दिनांक 7 मार्च रखी गई हैं। वैसे जिले के 64 केंद्रों पर नि:शुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई हैं।



जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने बताया कि शासन निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया है। पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था के अन्तर्गत सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित 64 पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन किये जा रहे है।