3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam के तीन औषधालय, 1 आयुषविंग जर्जर

रतलाम. जिले में संचालित हो रहे तीन आयुर्वेदिक औषधालय और शहर के मध्य जिला अस्पताल की आयुष विंग की हालत जर्जर होती जा रहा हैं, निर्माण कार्य और नवीन भवन के लिए शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया हैं। तीन आयुष औषधालय की तो राशि भी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Mar 03, 2026

Ayurvedic Hospital, AYUSH Wing Ratlam News

जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, नायन, प्रीतमनगर, जमुनिया में बनना है आयुष औषधालय राशि स्वीकृत जमीन आवंटन का इंतजार

रतलाम. जिले में संचालित हो रहे तीन आयुर्वेदिक औषधालय और शहर के मध्य जिला अस्पताल की आयुष विंग की हालत जर्जर होती जा रहा हैं, निर्माण कार्य और नवीन भवन के लिए शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया हैं। तीन आयुष औषधालय की तो राशि भी दूसरी बार स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन जमीन आवंटन नहीं हो पाने के कारण मामला अब तक अटका पड़ा हैं।

जिले की शासकीय आयुष औषधालय प्रीतमनगर, नायन और जामुनिया में संचालित हो रहे आयुष औषधालय के जर्जर भवनों की स्थिति बारिश के दिनों में और गंभीर हो जाती हैं, दीवारों में दरारे पड़ चुकी हैं। संचालनालय आयुष ने मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल पत्र लिखकर 40 अप्रारंभ आयुष औषधालयों के नवीन भवन निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई हैं, इसमें रतलाम की तीन आयुष औषधालय के नाम भी शामिल हैं, जो काफी समय से जर्जर अवस्था में खड़े हैं, लेकिन स्थान चयन नहीं होने के कारण काम आज तक अटका हुआ हैं। पूर्व भी भवन निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी। आयुष औषधालयों के नवीन भवन निर्माण के लिए प्रति औषधालय राशि 73.86 लाख रुपए का मानचित्र में उल्लेखित क्षेत्रफल अनुसार संचालनालय से प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।

आयुष विंग की हालत भी खराब
जिला अस्पताल परिसर में संचालित हो रहे आयुष विंग की हालत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। भवन जर्जर होकर बारिश में बैठने के लिए भी उपयुक्त नहीं रहता हैं। यहां औषधियों के लिए स्थान तक नहीं हैं, इसके अलावा पंचकर्म भी बंद करना पड़ता हैं। जिला अधिकारी डॉ. जयंत ने कहा कि निर्माण एजेंसी का कहना है कि 50 लाख से नीचे का कार्य नहीं करते हैं, इसलिए मामला अटका पड़ा हैं।

इनका कहना है…
जिले में तीन प्रीतमनगर, नायन, जमुनिया में आयुष औषधालय भवन बनना हैं, जमीन आवंटित होने का इंतजार हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को आवेदन दे दिया हैं। पहले भी राशि स्वीकृत हुई थी, दूसरी बार में बढकऱ प्रति भवन 73.86 लाख की राशि स्वीकृत होकर आ गई है।
डॉ. दाताराम जयंत, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिला अधिकारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 08:32 pm

Published on:

03 Mar 2026 08:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam के तीन औषधालय, 1 आयुषविंग जर्जर

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में सबसे पहले प्राचीन होलिका का दहन

Holika Dahan 2026 news ratlam
रतलाम

जिस दिन MP का ‘गौरव’ पहुंचा दुबई, उसी दिन शुरू हुई इजराइल-ईरान जंग; परिजन हुए परेशान

रतलाम

#Ratlam में इस मुहूर्त में होगा 1251 स्थानों पर होलिका दहन

Holika Dahan Muhurat news
रतलाम

#Ratlam में ‘वंदना’ ने लगाया एचपीवी वैक्सीन का पहला डोज

HPV Vaccine News ratlam
रतलाम

रतलाम रेल मंडल में ब्लॉक के कारण 12 ट्रेनें प्रभावित, यहां देखें सूची

RATLAM
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.