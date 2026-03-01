Ratlam के तीन औषधालय, 1 आयुषविंग जर्जर

जिले की शासकीय आयुष औषधालय प्रीतमनगर, नायन और जामुनिया में संचालित हो रहे आयुष औषधालय के जर्जर भवनों की स्थिति बारिश के दिनों में और गंभीर हो जाती हैं, दीवारों में दरारे पड़ चुकी हैं। संचालनालय आयुष ने मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल पत्र लिखकर 40 अप्रारंभ आयुष औषधालयों के नवीन भवन निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई हैं, इसमें रतलाम की तीन आयुष औषधालय के नाम भी शामिल हैं, जो काफी समय से जर्जर अवस्था में खड़े हैं, लेकिन स्थान चयन नहीं होने के कारण काम आज तक अटका हुआ हैं। पूर्व भी भवन निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी। आयुष औषधालयों के नवीन भवन निर्माण के लिए प्रति औषधालय राशि 73.86 लाख रुपए का मानचित्र में उल्लेखित क्षेत्रफल अनुसार संचालनालय से प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।