SSC Scam : केस दर्ज कर जांच शुरू, पुलिस टीम रवाना की

टीआईटी रोड गली में मंगलवार की दोपहर गाड़ी निकालने की बात पर रहवासी और वाहन मालिक के बीच विवाद हो गया। यह मारपीट में तब्दील हुआ और इसी गाड़ी मालिक को इन लोगों ने चाकू और बेसबॉल मारकर घायल कर दिया। झूमाझटकी में गुलमोहर कॉलोनी निवासी महेंद्र जायसवाल के हाथ से डायमंड की अंगूठी और गले से सोने की चेन गिर गई। इसका पता नहीं चल पाया। स्टेशन पुलिस ने महेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट पर दो नामजद सहित अन्य आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। जायसवाल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की दोपहर में 1 बजे पुत्र प्रथम जयसवाल के साथ फोर व्हीलर गाड़ी से घर से उजाला पैलेस जा रहा था। रास्ते में तखतमल गली में में रोड पर एक बुलेट गाडीखड़ी थी। गाडी निकलने में समस्या आनेु पर होर्न बजाया, तो घर में से महेन्द्रसिह व ओमसिह निकल कर आए। बोले हमारी गाड़ी कहीं भी खड़ी करें। ओमसिह ने चाकू से बांये हाथ की भुजा पर मारी और महेन्दसिह के हाथ में भी चाकू था। बाद में उनके घर से उनके तीन साथी निकल कर आए और इन्नहोंने बेसबाल से मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान लडके प्रथम की सोने की चेन कही गिर गई है तथा मेरी डायमंड की अंगूठी गिर गई जो नहीं मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।