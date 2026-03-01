बच्चों के सामने सफाई कर्मी पति बना हैवान, पत्नी को लाठी से पीटकर मार डाला… मां के शव से लिपटकर बिलखते रहे बच्चे

सूचना पर थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। मामले में मृतका की मां चंपा ने थाने में तहरीर देकर दामाद के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी। कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। गहन पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।