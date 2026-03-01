यूपी के इस जिले में गांवों में बरसेगा 3.20 अरब का फंड, अगले महीने से 1043 पंचायतों में दिखेगा काम का असर

कुल बजट का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा निर्माण सामग्री और अन्य खरीद पर खर्च किया जाएगा। जबकि बाकी राशि मजदूरी में जाएगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग-अलग कामों का प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन भी करा लिया गया है। उपायुक्त मनरेगा के मुताबिक, एक अप्रैल से ग्राम पंचायतों में काम धरातल पर दिखने लगेगा। प्रशासन का दावा है कि इस योजना से रोजगार भी बढ़ेगा और गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी।