पुलिस हिरासत में युवक की मौत, थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज

आरोप है कि थाने में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। और बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी। आरोपी को घर के सामने लाकर छोड़ दिया। जब परिवार वालों ने देखा तो वह अचेत पड़ा था। रात करीब दो बजे उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में लोग शव लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालात बिगड़ते देख चार थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई है।