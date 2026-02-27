27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

बहराइच

पुलिस हिरासत में युवक की मौत, थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज

यूपी के बहराइच जिले में पुलिस हिरासत में दुष्कर्म के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक की मौत हो गई है। परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक के पुत्र की शिकायत पर थानाध्यक्ष समेत दो पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Feb 27, 2026

up police

उत्तर प्रदेश पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पुलिस हिरासत में दुष्कर्म के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगांव थानाध्यक्ष समेत दो पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में गुरुवार रात उस समय हड़कंप मच गया। जब दुष्कर्म के आरोप में पकड़े गए एक मेडिकल स्टोर संचालक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मृतक की पहचान रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दी थी कि 22 फरवरी को रामगोपाल उसके घर आया था। उसकी 10 वर्षीय बेटी के साथ पहले छेड़छाड़ की और फिर दुष्कर्म किया। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष गुरुसेन सिंह ने गुरुवार रात कुड़वा चौराहा स्थित मेडिकल स्टोर से आरोपी को हिरासत में लिया और थाने ले आए।

परिजनों ने पीट-पीट कर हत्या किए जाने का लगाया आरोप

आरोप है कि थाने में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। और बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी। आरोपी को घर के सामने लाकर छोड़ दिया। जब परिवार वालों ने देखा तो वह अचेत पड़ा था। रात करीब दो बजे उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में लोग शव लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालात बिगड़ते देख चार थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई है।

मृतक के पुत्र की तहरीर पर थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस के कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज

क्षेत्राधिकारी पवन कुमार ने लोगों को समझाकर शांत कराया। मृतक के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव की तहरीर पर थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच रामगांव थाने से हटाकर कोतवाली देहात को सौंप दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ताकि मृत्यु के असली कारण का पता चल सके।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 04:28 pm

Published on:

27 Feb 2026 04:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / पुलिस हिरासत में युवक की मौत, थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज

बहराइच

उत्तर प्रदेश

