कबाड़ में बिक रहीं थीं बच्चों की किताबें, सरकारी विभाग का कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड, भारी संख्या में पुस्तक बरामद चार गिरफ्तार

इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किताबें स्टॉक से गायब कैसे हुईं। इसे लेकर जांच जारी है। अधिकारी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ताकि यह पता चल सके कि इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने कबाड़ी की दुकान पर किताबें मिलने का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी से पैसे मांगने की कोशिश की थी। इस ब्लैकमेलिंग के पहलू की भी जांच की जा रही है। सबूत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।