डीएम की बड़ी कार्रवाई, दो को सस्पेंड… जिला समन्वय सहित चार की संविदा समाप्त, कई अधिकारियों को नोटिस जारी

बहराइच जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आई मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 16 फरवरी को मुरादाबाद नंबर के एक ट्रक (यूपी 21 एफटी 8485) को बायपास रोड स्थित एक कबाड़ी की दुकान से पकड़ा गया था। बताया गया कि यह ट्रक सरकारी किताबों को लेकर उत्तराखंड के काशीपुर जा रहा था। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर रामगांव पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। लेकिन कबाड़ी और ट्रक चालक मौके से फरार हो गए।