19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

UP News: खौफनाक! पेट दर्द से तड़पती प्रसूता ने ब्लेड से अपना पेट काटकर बच्चा निकाला बाहर, हालत गंभीर!

UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक प्रसूता ने असहनीय पेट दर्द के चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। महिला ने ब्लेड से अपना ही पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। गंभीर हालत में महिला को लखनऊ रेफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Namrata Tiwary

image

Namrata Tiwary

Feb 19, 2026

image

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के थाना बौंडी इलाके से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां नंदवल गांव की रहने वाली 32 वर्षीया ननकई नाम की महिला गर्भवती थी। बताया जा रहा है कि महिला को प्रसव के दौरान पेट में इतना तेज दर्द उठा कि उसने सुध-बुध खो दी। दर्द की वजह से महिला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।

ब्लेड से खुद ही कर डाला अपना 'ऑपरेशन'

दर्द से कराह रही ननकई ने किसी डॉक्टर या अस्पताल का इंतजार करने के बजाय पास रखे एक ब्लेड को उठाया और खुद ही अपना पेट काटना शुरू कर दिया। महिला ने ब्लेड से अपने पेट को चीर कर गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर निकाल लिया। यह मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। दर्द से कराह रही महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे।

चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीण, घर में पसरा खून

महिला के घर से आ रही चीखें सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। महिला लहुलुहान हालत में पड़ी थी और उसने खुद ही अपना पेट काट लिया था। आनन-फानन में ग्रामीणों और परिजनों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी और घायल महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। गांव में इस घटना के बाद से ही सन्नाटा पसर गया है।

महिला की हालत नाजुक

बहराइच के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार तो किया, लेकिन महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। बहुत ज्यादा खून बह जाने और गहरा जख्म होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल महिला की जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। इस घटना से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर किस मजबूरी या मानसिक स्थिति में महिला को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा।

ये भी पढ़ें

सऊदी जाने से इनकार पर दिया ‘तीन तलाक’…फिर ‘हलाला’, अब बच्चे को अपनाने से इनकार
मेरठ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 05:25 pm

Published on:

19 Feb 2026 05:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / UP News: खौफनाक! पेट दर्द से तड़पती प्रसूता ने ब्लेड से अपना पेट काटकर बच्चा निकाला बाहर, हालत गंभीर!

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त बांटने वाली 50 हजार से ज्यादा किताबें कबाड़ी के यहां मिलीं, बेसिक शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

फाइल फोटो पत्रिका
बहराइच

भड़काऊ पोस्टरों से केंद्र सरकार पर निशाना, दिल्ली में आत्मदाह की चेतावनी, अलर्ट हुआ प्रशासन

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
बहराइच

हार्निया की थी बीमारी हाइड्रोसील का कर दिया ऑपरेशन, खून बहता रहा झोलाछाप नहीं कर पाया ट्रीटमेंट

Crime News
बहराइच

Bahraich News: दो करोड़ की लागत से बनेंगे फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही जमीन की तलाश

फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.