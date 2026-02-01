17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

home_icon

बहराइच

भड़काऊ पोस्टरों से केंद्र सरकार पर निशाना, दिल्ली में आत्मदाह की चेतावनी, अलर्ट हुआ प्रशासन

बहराइच में भड़काऊ पोस्टरों से हड़कंप, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली में आत्मदाह की चेतावनी। पुलिस ने पोस्टर हटाकर जांच शुरू की, CCTV खंगाले जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई।

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Feb 17, 2026

सांकेतिक फोटो सोर्स AI

सांकेतिक फोटो सोर्स AI

बहराइच शहर में मंगलवार शाम अचानक कई स्थानों पर विवादित और उकसावे भरे पोस्टर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। पोस्टरों में केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी गई है। मामला सामने आते ही पुलिस और प्रशासन ने पोस्टर हटवाने के साथ जांच तेज कर दी है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मंगलवार देर शाम शहर के अलग-अलग इलाकों में एक साथ कई पोस्टर लगाए जाने की जानकारी सामने आई। इन पोस्टरों में अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर दहौरा के नाम का उल्लेख किया गया है। पोस्टरों में केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की गई है। और यूजीसी बिल को लेकर विरोध जताया गया है।

25 फरवरी से 2 मार्च के बीच आत्मदाह की चेतावनी

पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित करते हुए 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच दिल्ली में आत्मदाह करने की चेतावनी लिखी गई है। इस तरह की भाषा सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। ये पोस्टर शहर के कई प्रमुख स्थलों पर लगाए गए हैं। एक साथ इतने स्थानों पर पोस्टर लगाए जाने से यह आशंका जताई जा रही है कि पूरा मामला पहले से योजना बनाकर अंजाम दिया गया।

पोस्टर हटाकर लगाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही नगर और देहात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। ताकि पोस्टर लगाने वालों की पहचान की जा सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल शहर में स्थिति सामान्य है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 10:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / भड़काऊ पोस्टरों से केंद्र सरकार पर निशाना, दिल्ली में आत्मदाह की चेतावनी, अलर्ट हुआ प्रशासन

