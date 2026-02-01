भड़काऊ पोस्टरों से केंद्र सरकार पर निशाना, दिल्ली में आत्मदाह की चेतावनी, अलर्ट हुआ प्रशासन

पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित करते हुए 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच दिल्ली में आत्मदाह करने की चेतावनी लिखी गई है। इस तरह की भाषा सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। ये पोस्टर शहर के कई प्रमुख स्थलों पर लगाए गए हैं। एक साथ इतने स्थानों पर पोस्टर लगाए जाने से यह आशंका जताई जा रही है कि पूरा मामला पहले से योजना बनाकर अंजाम दिया गया।