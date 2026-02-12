बेटों के सामने टूटा पिता का दम, बड़े भाई छोटे भाई को ईट से कूच- कूच कर मार डाला, ये वजह आई सामने

बहराइच जिले के उर्रा कबेलपुर गांव में बुधवार आधी रात पारिवारिक कलह ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मृतक राजू (40) लंबे समय से कोलकाता के एक मंदिर में रहकर पूजा-पाठ का कार्य करता था। वह अपनी पत्नी कुतुल पंडित और बेटों दीप (21) तथा प्रदीप (18) के साथ वहीं निवास कर रहा था। परिवार में एक धार्मिक कार्यक्रम के सिलसिले में वह गांव आया हुआ था। उसकी बेटी के घर लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में मुंडन संस्कार आयोजित होना था। जिसमें शामिल होने के लिए वह घर पहुंचा था।

बताया गया कि रात करीब 11 बजे राजू घर के बाहर लगे नल पर पानी लेने गया था। इसी दौरान जमीन-जायदाद के बंटवारे को लेकर उसके बड़े भाई शिवसागर से कहासुनी हो गई। आरोप है कि शिवसागर उस समय शराब के नशे में था। विवाद बढ़ने पर उसने राजू को जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर ईंट से कई वार कर दिए।