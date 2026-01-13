फर्जी IAS अपने पांच साथियों के साथ गिरफ्तार, सिर्फ एक सवाल ने खोल दी पूरी पोल?

बहराइच जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित रुपईडीहा एसएसबी चेक पोस्ट पर उस समय हड़कंप मच गया। जब पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध इनोवा क्रिस्टा कार को रोक लिया। यह कार लाल-नीली बत्ती और हुटर के साथ हाई-प्रोफाइल अंदाज में सीमा की ओर बढ़ रही थी। कार में सवार लोग खुद को सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए बिना जांच के निकलने की कोशिश कर रहे थे।