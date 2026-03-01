25 साल बाद आया हत्या केस में फैसला: फावड़े से की थी हत्या, आरोपी को उम्रकैद और 30 हजार जुर्माना

घटना के बाद मृतक के भाई सफाउल्ला ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर अजमेर अली और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अजमेर अली के साथ गुलाम रसूल और अशोक कोरी को भी आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच उस समय उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार पांडे ने की थी। जांच पूरी होने के बाद नवंबर 2003 में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद लंबे समय तक अदालत में इस मामले की सुनवाई चलती रही। सोमवार को अपर जिला जज पवन कुमार की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने अजमेर अली को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायालगाय