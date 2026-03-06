6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

फोन कर घर से बुलाया… फिर लाठी-डंडों से घेरकर हमला, 21 साल के युवक की पीट-पीटकर मार डाला

बहराइच जिले में एक युवक को फोन करके बुलाया। वह घर से निकाल कर मिलने के लिए जैसे ही पहुंचा पहले से तैयार हमलावरों ने लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। जिंदा होने की आस में परिजन उसे अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 06, 2026

घटना की जांच करती पुलिस फोटो से जनरेट AI

घटना की जांच करती पुलिस फोटो से जनरेट AI

बहराइच जिले के रानीपुर क्षेत्र में 21 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसे फोन कर बहाने से घर से बुलाया गया और रास्ते में घेरकर हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक को फोन करके घर से बाहर बुलाया गया। रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रानीपुर क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के रहने वाले लल्लू का 21 वर्षीय बेटा राजू टेंट हाउस पर मजदूरी करता था। गुरुवार की शाम उसके मोबाइल पर एक युवक का फोन आया। जिसने जरूरी काम का हवाला देकर उसे मिलने के लिए बुलाया। फोन आने के बाद राजू पैदल ही घर से निकल गया।

गांव से ढाई किलोमीटर दूर पीट-पीटकर की गई हत्या

परिजनों के मुताबिक गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर निजामपुर के पास पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने राजू को घेर लिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। लेकिन तब तक उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी पिता पुत्र को पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

युवक की हत्या की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले में गुड्डू और सहजराम नाम के दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों आपस में पिता-पुत्र बताए जा रहे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 10:03 am

Published on:

06 Mar 2026 10:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / फोन कर घर से बुलाया… फिर लाठी-डंडों से घेरकर हमला, 21 साल के युवक की पीट-पीटकर मार डाला

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बिच इजरायल में फंसे यूपी के 6000 मजदूर, सायरन बजते ही बंकर में जाते हैं छिप

यूपी के 6,000 मजदूरों को लेकर बढ़ी चिंता
बहराइच

ससुराल से लौटते समय बुझ गए दो घरों के चिराग गड्ढे में गिरी बाइक, दो युवकों की मौत

Accident
बहराइच

“छोटी बहन को मिली बाइक, बड़ी बेटी की चली गई जान?” पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव

मृतका की फाइल फोटो जांच करती पुलिस AI
बहराइच

बच्चों के सामने सफाई कर्मी पति बना हैवान, पत्नी को लाठी से पीटकर मार डाला… मां के शव से लिपटकर बिलखते रहे बच्चे

बहराइच

पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या… घात लगाए बैठे दबंगों ने घटना को दिया अंजाम, पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

पूर्व प्रधान की फाइल फोटो घटनास्थल पर जांच करते पुलिस फोटो जेनरेट AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.