फोन कर घर से बुलाया… फिर लाठी-डंडों से घेरकर हमला, 21 साल के युवक की पीट-पीटकर मार डाला

जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक को फोन करके घर से बाहर बुलाया गया। रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रानीपुर क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के रहने वाले लल्लू का 21 वर्षीय बेटा राजू टेंट हाउस पर मजदूरी करता था। गुरुवार की शाम उसके मोबाइल पर एक युवक का फोन आया। जिसने जरूरी काम का हवाला देकर उसे मिलने के लिए बुलाया। फोन आने के बाद राजू पैदल ही घर से निकल गया।