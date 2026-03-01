ससुराल से लौटते समय बुझ गए दो घरों के चिराग गड्ढे में गिरी बाइक, दो युवकों की मौत

बहराइच जिले के नानपारा-रूपईडीहा मार्ग पर ड्रीम हाउस के पास शाम करीब 6 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक पर सवार दीपू यादव (25) और कमलेश यादव (33) ग्राम रंजीतवा, थाना रूपईडीहा स्थित ससुराल से वापस अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे बसहरी मोड़ के पास पहुंचे। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। वह सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।