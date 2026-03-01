4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

ससुराल से लौटते समय बुझ गए दो घरों के चिराग गड्ढे में गिरी बाइक, दो युवकों की मौत

बहराइच जिले की नानपारा रुपईडीहा मार्ग पर बुधवार की देर शाम एक दर्दनाक हादसे में दो घरों के चिराग बुझ गए। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 04, 2026

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

बहराइच जिले में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। नानपारा कोतवाली इलाके में अनियंत्रित होकर बाइक गड्ढे में गिर गई। जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ससुराल से अपने घर लौट रहे थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

बहराइच जिले के नानपारा-रूपईडीहा मार्ग पर ड्रीम हाउस के पास शाम करीब 6 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक पर सवार दीपू यादव (25) और कमलेश यादव (33) ग्राम रंजीतवा, थाना रूपईडीहा स्थित ससुराल से वापस अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे बसहरी मोड़ के पास पहुंचे। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। वह सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

मां बाप का रो रो कर बुरा हाल

बताया जा रहा है कि दीपू यादव पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। घर में सबसे छोटे होने के कारण वे परिवार के बेहद लाडले थे। उनकी अचानक मौत से माता-पिता और भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 साल के बेटे के सिर से उठा बाप का साया

कमलेश यादव अपने पीछे दो साल का बेटा विवेक छोड़ गए हैं। बेटे को अब शायद ही समझ आए कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। दीपू के भाई राजू यादव ने बताया कि दोनों लोग कमलेश के ससुराल किसी पारिवारिक काम से गए थे। शाम को लौटते समय यह हादसा हो गया। उपनिरीक्षक सौरभ पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची थी। पंचनामा भरने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Mar 2026 11:14 pm

Published on:

04 Mar 2026 11:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / ससुराल से लौटते समय बुझ गए दो घरों के चिराग गड्ढे में गिरी बाइक, दो युवकों की मौत

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“छोटी बहन को मिली बाइक, बड़ी बेटी की चली गई जान?” पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव

मृतका की फाइल फोटो जांच करती पुलिस AI
बहराइच

बच्चों के सामने सफाई कर्मी पति बना हैवान, पत्नी को लाठी से पीटकर मार डाला… मां के शव से लिपटकर बिलखते रहे बच्चे

बहराइच

पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या… घात लगाए बैठे दबंगों ने घटना को दिया अंजाम, पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

पूर्व प्रधान की फाइल फोटो घटनास्थल पर जांच करते पुलिस फोटो जेनरेट AI
बहराइच

यूपी के इस जिले में गांवों में बरसेगा 3.20 अरब का फंड, अगले महीने से 1043 पंचायतों में दिखेगा काम का असर

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

UP में खून की होली…जमीन और जेवर के विवाद में बेटे ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर आंगन में लगा दी लाशों की ढेर

घटनास्थल का निरीक्षण करते SP फोटो सोर्स विभाग और AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.