“छोटी बहन को मिली बाइक, बड़ी बेटी की चली गई जान?” पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव

बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लतीफपुरवा गांव से जुड़ा है। मृतका के पिता शौकत खान ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी शाजरुन की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व बढ़गावा गांव निवासी गुड्डन के साथ की थी। शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से दहेज को लेकर विवाद बढ़ने लगा था।

पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष उनकी बेटी पर मोटरसाइकिल लाने का दबाव बना रहा था। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बाइक दी थी। जिसके बाद से शाजरुन के पति और अन्य ससुराल वाले उससे भी वही मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।