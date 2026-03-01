4 मार्च 2026,

बुधवार

बहराइच

“छोटी बहन को मिली बाइक, बड़ी बेटी की चली गई जान?” पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव

बहराइच जिले में 2 दिन से गायब नव विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 04, 2026

मृतका की फाइल फोटो जांच करती पुलिस AI

मृतका की फाइल फोटो जांच करती पुलिस AI

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। उसका शव गांव के पास एक बाग में पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लतीफपुरवा गांव से जुड़ा है। मृतका के पिता शौकत खान ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी शाजरुन की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व बढ़गावा गांव निवासी गुड्डन के साथ की थी। शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से दहेज को लेकर विवाद बढ़ने लगा था।
पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष उनकी बेटी पर मोटरसाइकिल लाने का दबाव बना रहा था। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बाइक दी थी। जिसके बाद से शाजरुन के पति और अन्य ससुराल वाले उससे भी वही मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

पिता ने हत्या की आशंका व्यक्त की

परिजनों के अनुसार दो दिन पहले ससुराल वालों ने फोन कर शाजरुन के लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद परिवार चिंतित हो गया। मंगलवार को गांव के समीप एक बाग में पेड़ की डाल से उसका शव लटका मिला। पिता का कहना है कि शव के पैर जमीन को छू रहे थे। जिससे उन्हें आत्महत्या की बजाय हत्या की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मर्चरी भिजवा दिया। बुधवार को चिकित्सकों की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया।

पुलिस मामले की हर पहलू से कर रही जांच

पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोपों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

04 Mar 2026 07:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / “छोटी बहन को मिली बाइक, बड़ी बेटी की चली गई जान?” पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव

