पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या… घात लगाए बैठे दबंगों ने घटना को दिया अंजाम, पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे रवि प्रकाश की तहरीर पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस को शुरुआती जांच में यह भी जानकारी मिली है कि गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर पहले से कुछ लोगों से मनमुटाव चल रहा था। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है।