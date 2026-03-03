3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या… घात लगाए बैठे दबंगों ने घटना को दिया अंजाम, पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

चुनावी रंजिस को लेकर घात लगाए बैठे दबंगों ने पूर्व प्रधान की पीट-पीट कर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल प्रधान को परिजन तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 03, 2026

पूर्व प्रधान की फाइल फोटो घटनास्थल पर जांच करते पुलिस फोटो जेनरेट AI

पूर्व प्रधान की फाइल फोटो घटनास्थल पर जांच करते पुलिस फोटो जेनरेट AI

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया। गांव के पूर्व प्रधान की कुछ युवकों ने कथित तौर पर पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के कमला जोत गांव का है। गांव के 65 वर्षीय पूर्व प्रधान मगन बिहारी वर्मा सोमवार रात एक रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक घर के बरामदे के पास आतिशबाजी कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मकान मालिक ने बरामदे में पटाखे छोड़ने से मना किया तो कहासुनी शुरू हो गई।

डायल 112 के पहुंचने पर आरोपी वहां से हट गए

इसी बीच पूर्व प्रधान मगन बिहारी भी वहां पहुंच गए। युवकों को समझाने लगे। उन्होंने बरामदे में आतिशबाजी न करने की बात कही। बात बढ़ी तो युवकों और उनके बीच धक्का-मुक्की हो गई। माहौल बिगड़ता देख उनके बेटे रवि ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से हट गए। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया और वापस लौट गई।

घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

परिजनों का आरोप है कि देर रात जब मगन बिहारी शादी से घर लौट रहे थे। तभी गांव के ही तीन युवकों हर्षित, आदित्य और विजय ने रास्ते में उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। गंभीर हालत में उन्हें रिसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे रवि प्रकाश की तहरीर पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस को शुरुआती जांच में यह भी जानकारी मिली है कि गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर पहले से कुछ लोगों से मनमुटाव चल रहा था। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 06:01 pm

Published on:

03 Mar 2026 04:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या… घात लगाए बैठे दबंगों ने घटना को दिया अंजाम, पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में गांवों में बरसेगा 3.20 अरब का फंड, अगले महीने से 1043 पंचायतों में दिखेगा काम का असर

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

UP में खून की होली…जमीन और जेवर के विवाद में बेटे ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर आंगन में लगा दी लाशों की ढेर

घटनास्थल का निरीक्षण करते SP फोटो सोर्स विभाग और AI
बहराइच

3 महिलाओं समेत 4 की हत्या, बेटे ने मां-बाप को कुल्हाड़ी से काटा, बहन-दादी को भी मार डाला

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

पुलिस हिरासत में युवक की मौत, थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज

up police
बहराइच

सुरक्षा की दृष्टि से 2 को रात 12 बजे से 5 मार्च तक सील रहेगी भारत- नेपाल सीमा, जानिए वजह

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.