3 महिलाओं समेत 4 की हत्या, बेटे ने मां-बाप को कुल्हाड़ी से काटा, बहन-दादी को भी मार डाला

घटना के दौरान गुरुदेव (40) और निरंकार (30) गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने एंबुलेंस से दोनों को अस्पताल भिजवाया। हालत नाजुक होने पर निरंकार को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रात में ही गांव पहुंच गए। गांव में किसी तरह का तनाव न फैले, इसके लिए भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। गांव में सन्नाटा पसरा है। हर चेहरे पर डर और दुख साफ दिखाई दे रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि एक छोटे से विवाद ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।