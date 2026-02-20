Bahraich Accident: परीक्षा देने निकले दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत, एक झटके बुझ गए दो घरों के चिराग एक की हालत नाजुक

Bahraich Accident: बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। बहराइच-नानपारा मार्ग पर झिंगहा घाट के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। राजापुर माफी गांव के रहने वाले आशाराम का 17 वर्षीय बेटा मस्तराम अपने मामा के बेटों रोहित और जयहिंद के साथ सुबह करीब 7 बजे घर से निकला था। तीनों को शहर के सिटी मांटेसरी स्कूल में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने पहुंचना था। रास्ते में झिंगहा घाट स्थित हनुमान मंदिर के सामने अचानक तेज गति से आ रही बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों छात्र सड़क पर दूर जा गिरे।