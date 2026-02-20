20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

Bahraich Accident: परीक्षा देने निकले दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत, एक झटके बुझ गए दो घरों के चिराग एक की हालत नाजुक

Bahraich Accident: बहराइच जिले में 10वीं की परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Feb 20, 2026

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

Bahraich Accident: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 10वीं की परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की मौत हो गई। जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से यह हादसा हुआ। चालक बस छोड़कर मौके से भाग गया।

Bahraich Accident: बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। बहराइच-नानपारा मार्ग पर झिंगहा घाट के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। राजापुर माफी गांव के रहने वाले आशाराम का 17 वर्षीय बेटा मस्तराम अपने मामा के बेटों रोहित और जयहिंद के साथ सुबह करीब 7 बजे घर से निकला था। तीनों को शहर के सिटी मांटेसरी स्कूल में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने पहुंचना था। रास्ते में झिंगहा घाट स्थित हनुमान मंदिर के सामने अचानक तेज गति से आ रही बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों छात्र सड़क पर दूर जा गिरे।

दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़ हुआ फरार

हादसे के तुरंत बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने मस्तराम और रोहित को मृत घोषित कर दिया। जयहिंद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। मृतक मस्तराम के पिता ने बताया कि उनका बेटा परीक्षा को लेकर उत्साहित था। लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बस को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 04:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / Bahraich Accident: परीक्षा देने निकले दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत, एक झटके बुझ गए दो घरों के चिराग एक की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीएम की बड़ी कार्रवाई, दो को सस्पेंड… जिला समन्वय सहित चार की संविदा समाप्त, कई अधिकारियों को नोटिस जारी

डीएम बहराइच फाइल फोटो x अकाउंट
बहराइच

बहराइच में प्रसव पीड़ा से जूझती महिला ने खुद को पहुंचाया नुकसान, हालत गंभीर

BAHARAICH
बहराइच

सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त बांटने वाली 50 हजार से ज्यादा किताबें कबाड़ी के यहां मिलीं, बेसिक शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

फाइल फोटो पत्रिका
बहराइच

भड़काऊ पोस्टरों से केंद्र सरकार पर निशाना, दिल्ली में आत्मदाह की चेतावनी, अलर्ट हुआ प्रशासन

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.