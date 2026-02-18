सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त बांटने वाली 50 हजार से ज्यादा किताबें कबाड़ी के यहां मिलीं, बेसिक शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

जिला प्रशासन का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। कि किताबें किस स्थान से लाई गईं। वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि विभाग के भंडार गृह में सभी किताबें सुरक्षित रखी हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिला मुख्यालय और ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर बनी किताब भंडारण समिति को भी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी।