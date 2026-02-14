Bahraich News: दो करोड़ की लागत से बनेंगे फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही जमीन की तलाश

एक प्लांट के संचालन के लिए लगभग 30 किलोवाट बिजली और प्रतिदिन करीब पांच हजार लीटर पानी की आवश्यकता होगी। इन संयंत्रों के माध्यम से शौचालयों के सेप्टिक टैंकों से निकाले गए मल-जल का वैज्ञानिक ढंग से उपचार किया जाएगा। उपचारित अवशेष को जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। जबकि साफ किए गए पानी को कृषि सिंचाई के लिए काम में लाया जाएगा।

इस पहल से गांवों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी। खुले में गंदगी फैलने की समस्या पर रोक लगेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जमीन चिन्हित होते ही प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिया जाएगा। जिसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।