‘धर्म को बचाना है तो कट्टर बनना सीखो, इस्लाम कबूल नहीं किया तो….’, कट्टरपंथी बात करने वाले युवकों का वीडियो वायरल

हालांकि, जैसे ही यह वायरल वीडियो पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन मंडल अमित पाठक तक पहुंचा, उन्होंने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया और तत्काल जांच के आदेश दे दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अब तक इन युवकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज की टीम नहीं करती है।