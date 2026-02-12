12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

‘धर्म को बचाना है तो कट्टर बनना सीखो, इस्लाम कबूल नहीं किया तो….’, कट्टरपंथी बात करने वाले युवकों का वीडियो वायरल

Trending Viral Video: 'पत्थर में रहना है तो पत्थर बनना सीखो, धर्म को बचाना है तो कट्टर बनना सीखो।'कट्टरपंथी बात करने वाले युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Harshul Mehra

Feb 12, 2026

video of radical youth goes viral threatening to behead anyone who refuses to convert to Islam bahraich

कट्टरपंथी बात करने वाले युवकों का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-Video Grab

Trending Viral Video: एक ओर त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रुपईडीहा इलाके के 3 युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवकों की कथित कट्टरपंथी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस द्वारा पूरे मामले को दबाए जाने की चर्चा है। इसके पीछे क्या कारण रहे, यह बात भी अब सार्वजनिक रूप से उठने लगी है।

UP News in Hindi: कट्टरपंथी बात करने वाले युवकों का वीडियो वायरल

हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए IG ने इसका संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वायरल हो रहे वीडियो में 3 युवक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक ने गुलाबी शर्ट पहन रखी है, जबकि 2 युवक सफेद शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाला चौथा युवक कैमरे के पीछे है। आसपास की आवाजों से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के समय वहां और भी लोग मौजूद थे।

Bahraich Video Viral: '….नहीं तो सबकी गर्दन काट दी जाएगी'

वायरल वीडियो में टोपी पहने एक युवक खुले तौर पर भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देता नजर आ रहा है। वह कहता है कि “पत्थर में रहना है तो पत्थर बनना सीखो, धर्म को बचाना है तो कट्टर बनना सीखो। वरना कुछ दिनों में घर-घर चिट्ठी बांटी जाएगी, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो सबकी गर्दन काट दी जाएगी।” इसके बाद वीडियो में मौजूद सभी युवक धर्म विशेष के नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं।

Trending Viral Video in Hindi: वीडियो बाबागंज इलाके का है

बताया जा रहा है कि यह वीडियो बाबागंज इलाके का है और वीडियो में नजर आने वाले युवकों की पहचान भी स्थानीय स्तर पर हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद बाबागंज चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी इन सभी युवकों को चौकी पर लेकर भी आए थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मामले में कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय सभी को छोड़ दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसे लेकर पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

UP News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

हालांकि, जैसे ही यह वायरल वीडियो पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन मंडल अमित पाठक तक पहुंचा, उन्होंने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया और तत्काल जांच के आदेश दे दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अब तक इन युवकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज की टीम नहीं करती है।

ये भी पढ़ें

‘आज तक ना तो मुझे पति का प्यार मिला और ना ही…’, फूट-फूटकर रो पड़ीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति
बलिया
bhojpuri star pawan singh wife jyoti broke down in tears in court find out what she said

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 03:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / ‘धर्म को बचाना है तो कट्टर बनना सीखो, इस्लाम कबूल नहीं किया तो….’, कट्टरपंथी बात करने वाले युवकों का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेटों के सामने टूटा पिता का दम, बड़े भाई छोटे भाई को ईट से कूच- कूच कर मार डाला, ये वजह आई सामने

नीचे वाले फोटो में गोल करके जोड़ दो
बहराइच

घाघराघाट पर फिर तैरेगा पीपे का पुल, मरम्मत के बीच इतिहास और सुविधा साथ-साथ

संजय सेतु की मरम्मत के बीच घाघरा घाट पर लौटेंगी पुरानी यादें, बनेगा पीपे का पुल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बहराइच

IG की बड़ी कार्रवाई, एक लाख रिश्वत लेने के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 3 सस्पेंड, पीड़ित को पैसे कराया वापस

IG अमित पाठक फोटो सोर्स विभाग
बहराइच

फर्जी IAS अपने पांच साथियों के साथ गिरफ्तार, सिर्फ एक सवाल ने खोल दी पूरी पोल?

पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
बहराइच

बहराइच में दर्दनाक घटना…महिला और दो मासूम बेटियों की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाई पुलिस से गुहार

Up news, bahraich
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.