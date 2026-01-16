16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

IG की बड़ी कार्रवाई, एक लाख रिश्वत लेने के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 3 सस्पेंड, पीड़ित को पैसे कराया वापस

बहराइच जिले में पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हो गई। अपहरण के मामले में एक लाख की रिश्वत लेकर आरोपी को छोड़ने का खुलासा होने के बाद IG ने थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Jan 16, 2026

IG अमित पाठक फोटो सोर्स विभाग

IG अमित पाठक फोटो सोर्स विभाग

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपहरण के एक मामले की जांच के दौरान पुलिस पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। एक लाख रुपये रिश्वत लेकर आरोपी को छोड़ने के मामले में थानाध्यक्ष मटेरा समेत तीन पुलिसकर्मियों को IG ने सस्पेंड कर दिया गया है।

बहराइच जिले के थाना मटेरा क्षेत्र से जुड़ा है। आरोप है कि गजेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह, निवासी सिक्खनपुरवा थाना रिसिया, जनपद बहराइच ने कोलकाता की रहने वाली एक युवती का अपहरण किया था। अपहृत युवती को उसने अपने बहनोई मुनीजर सिंह पुत्र स्वर्गीय हरजीत सिंह के घर, ग्राम धनौली गौरा थाना मटेरा में रखा था। इस मामले में पश्चिम बंगाल के थाना मध्यमग्राम, जिला नार्थ 24 परगना में वर्ष 2025 में अपहरण से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था।

हेल्पलाइन पर हुई थी शिकायत जांच में आरोपो की हुई पुष्टि

अपहृता की बरामदगी के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से थाना मटेरा पहुंची। संयुक्त कार्रवाई में युवती को मुनीजर सिंह के घर से सकुशल बरामद कर लिया गया। इसके बाद अभियुक्त गजेन्द्र सिंह और मुनीजर सिंह को थाना मटेरा लाया गया। आरोप है कि इसी दौरान थाना मटेरा के थानाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार बौद्ध, उपनिरीक्षक विशाल जायसवाल और आरक्षी अवधेश यादव ने मुनीजर सिंह से एक लाख रुपये लेकर उसे थाने से छोड़ दिया। इस रिश्वतखोरी की शिकायत मुनीजर सिंह ने देवीपाटन परिक्षेत्र के भ्रष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन नंबर पर की थी।

भ्रष्टाचार निरोधी सेल से IG ने कराई गोपनीय जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के भ्रष्टाचार निरोधी सेल ने गोपनीय जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। विस्तृत जांच के बाद भी रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों ने पीड़ित पक्ष को पैसा वापस किया। मामले में दोषी पाए जाने पर तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 09:20 pm

Published on:

16 Jan 2026 09:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / IG की बड़ी कार्रवाई, एक लाख रिश्वत लेने के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 3 सस्पेंड, पीड़ित को पैसे कराया वापस

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्जी IAS अपने पांच साथियों के साथ गिरफ्तार, सिर्फ एक सवाल ने खोल दी पूरी पोल?

पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
बहराइच

बहराइच में दर्दनाक घटना…महिला और दो मासूम बेटियों की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाई पुलिस से गुहार

Up news, bahraich
बहराइच

‘तब तक लटकाओ, जब तक मौत न हो…’ 10 साल के भाई की बलि देने वाले को फांसी की सजा

court news
बहराइच

पंडित हो… चोटी काट दूंगा… भाग यहां से, SDM महसी पर तीन होमगार्डों ने लगाया गाली देने का आरोप

बहराइच

‘महात्मा गांधी के अंतिम शब्द राम थे’, राहुल गांधी पर बरसे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही

कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.