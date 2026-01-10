‘तब तक लटकाओ, जब तक मौत न हो…’ 10 साल के भाई की बलि देने वाले को फांसी की सजा

अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी अनूप कुमार का बेटा सत्यम लंबे समय से बीमार रहता था। इसी कारण वह अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गया। एक तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने परिवार के किसी बच्चे की बलि दे देगा, तो उसका बेटा ठीक हो जाएगा। इसी अंधविश्वास में आकर उसने अपने ही चचेरे भाई के बेटे की हत्या कर दी।