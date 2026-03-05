Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बिच इजरायल में फंसे यूपी के 6000 मजदूर, सायरन बजते ही बंकर में जाते हैं छिप

यूपी के 6,000 मजदूरों को लेकर बढ़ी चिंता
Iran-Israel War: इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध अब कई देशों तक फैल गया है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो गए हैं। आबू धाबी में एक भारतीय की मौत की खबर आई है। कई भारतीयों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे भारत सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल ने हमले शुरू किए थे, इसलिए वहां रहने वाले भारतीयों को सबसे ज्यादा खतरा है। देश के कई इलाकों में बीच-बीच में हमले और सायरन की आवाज सुनाई दे रही है।
पिछले दो साल में उत्तर प्रदेश से 6,000 से ज्यादा युवा इजराइल भेजे गए। पूरे देश में करीब 42,000 भारतीय वहां काम कर रहे हैं। 2024 में यूपी सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत यह योजना शुरू की। इजराइल की पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी ने लखनऊ में कैंप लगाया। 6,000 से ज्यादा युवाओं को चुना गया। ज्यादातर श्रमिक थे। हर किसी को 1 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी मिल रही थी। वे बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। यूपी सरकार लगातार उनकी निगरानी कर रही है।
बहराइच जिले के शाहनवाजपुर गांव के साहबपुरवा मौजा से 16 लोग इजराइल गए हैं। वे सभी इस समय कत्सरीन शहर में हैं। यह जगह जेरूसलम से करीब 250 किलोमीटर दूर है। यहां अभिनव निषाद इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी 15 लोग श्रमिक हैं।
एक मीडिया हाउस ने अभिनव निषाद से बात की। उन्होंने कहा कि मैं यहां 5 साल से ज्यादा समय से हूं। बाकी लोग 2024 में आए थे। हम लेबनान और सीरिया बॉर्डर के पास रहते हैं। ईरान से जो लड़ाई चल रही है, उसका इस इलाके पर अभी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। लेकिन बीच-बीच में सायरन बज जाता है। जैसे ही सायरन सुनाई देता है, हम सभी अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत बंकर में चले जाते हैं। वहां सुरक्षित रहते हैं। अभिनव ने बताया कि काम जारी है, लेकिन डर बना हुआ है। वे परिवार को रोज फोन करते हैं और कहते हैं कि चिंता न करें।
यूपी सरकार ने साफ कहा है कि सभी 6,000 मजदूर सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास लगातार उनसे संपर्क में है। कई भारतीय अब आबू धाबी, दुबई जैसे शहरों में फंसे हैं। हवाई अड्डों पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं।
बड़ी खबरेंView All
बहराइच
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग