5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बिच इजरायल में फंसे यूपी के 6000 मजदूर, सायरन बजते ही बंकर में जाते हैं छिप

ईरान-इजराइल युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें शामिल हो गए हैं। इजराइल में काम कर रहे करीब उत्तर प्रदेश से 6,000 से अधिक मजदूर वहां फस गए हैं।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Anuj Singh

Mar 05, 2026

यूपी के 6,000 मजदूरों को लेकर बढ़ी चिंता

यूपी के 6,000 मजदूरों को लेकर बढ़ी चिंता

Iran-Israel War: इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध अब कई देशों तक फैल गया है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो गए हैं। आबू धाबी में एक भारतीय की मौत की खबर आई है। कई भारतीयों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे भारत सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल ने हमले शुरू किए थे, इसलिए वहां रहने वाले भारतीयों को सबसे ज्यादा खतरा है। देश के कई इलाकों में बीच-बीच में हमले और सायरन की आवाज सुनाई दे रही है।

यूपी से हजारों मजदूर इजराइल गए

पिछले दो साल में उत्तर प्रदेश से 6,000 से ज्यादा युवा इजराइल भेजे गए। पूरे देश में करीब 42,000 भारतीय वहां काम कर रहे हैं। 2024 में यूपी सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत यह योजना शुरू की। इजराइल की पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी ने लखनऊ में कैंप लगाया। 6,000 से ज्यादा युवाओं को चुना गया। ज्यादातर श्रमिक थे। हर किसी को 1 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी मिल रही थी। वे बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। यूपी सरकार लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

बहराइच के 16 युवा कहां हैं?

बहराइच जिले के शाहनवाजपुर गांव के साहबपुरवा मौजा से 16 लोग इजराइल गए हैं। वे सभी इस समय कत्सरीन शहर में हैं। यह जगह जेरूसलम से करीब 250 किलोमीटर दूर है। यहां अभिनव निषाद इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी 15 लोग श्रमिक हैं।

अभिनव निषाद ने क्या बताया?

एक मीडिया हाउस ने अभिनव निषाद से बात की। उन्होंने कहा कि मैं यहां 5 साल से ज्यादा समय से हूं। बाकी लोग 2024 में आए थे। हम लेबनान और सीरिया बॉर्डर के पास रहते हैं। ईरान से जो लड़ाई चल रही है, उसका इस इलाके पर अभी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। लेकिन बीच-बीच में सायरन बज जाता है। जैसे ही सायरन सुनाई देता है, हम सभी अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत बंकर में चले जाते हैं। वहां सुरक्षित रहते हैं। अभिनव ने बताया कि काम जारी है, लेकिन डर बना हुआ है। वे परिवार को रोज फोन करते हैं और कहते हैं कि चिंता न करें।

भारत सरकार और यूपी सरकार की तैयारी

यूपी सरकार ने साफ कहा है कि सभी 6,000 मजदूर सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास लगातार उनसे संपर्क में है। कई भारतीय अब आबू धाबी, दुबई जैसे शहरों में फंसे हैं। हवाई अड्डों पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 09:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बिच इजरायल में फंसे यूपी के 6000 मजदूर, सायरन बजते ही बंकर में जाते हैं छिप

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ससुराल से लौटते समय बुझ गए दो घरों के चिराग गड्ढे में गिरी बाइक, दो युवकों की मौत

Accident
बहराइच

“छोटी बहन को मिली बाइक, बड़ी बेटी की चली गई जान?” पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव

मृतका की फाइल फोटो जांच करती पुलिस AI
बहराइच

बच्चों के सामने सफाई कर्मी पति बना हैवान, पत्नी को लाठी से पीटकर मार डाला… मां के शव से लिपटकर बिलखते रहे बच्चे

बहराइच

पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या… घात लगाए बैठे दबंगों ने घटना को दिया अंजाम, पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

पूर्व प्रधान की फाइल फोटो घटनास्थल पर जांच करते पुलिस फोटो जेनरेट AI
बहराइच

यूपी के इस जिले में गांवों में बरसेगा 3.20 अरब का फंड, अगले महीने से 1043 पंचायतों में दिखेगा काम का असर

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.