Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बिच इजरायल में फंसे यूपी के 6000 मजदूर, सायरन बजते ही बंकर में जाते हैं छिप

एक मीडिया हाउस ने अभिनव निषाद से बात की। उन्होंने कहा कि मैं यहां 5 साल से ज्यादा समय से हूं। बाकी लोग 2024 में आए थे। हम लेबनान और सीरिया बॉर्डर के पास रहते हैं। ईरान से जो लड़ाई चल रही है, उसका इस इलाके पर अभी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। लेकिन बीच-बीच में सायरन बज जाता है। जैसे ही सायरन सुनाई देता है, हम सभी अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत बंकर में चले जाते हैं। वहां सुरक्षित रहते हैं। अभिनव ने बताया कि काम जारी है, लेकिन डर बना हुआ है। वे परिवार को रोज फोन करते हैं और कहते हैं कि चिंता न करें।