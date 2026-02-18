सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत में चल रही है। अदालत ने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. सुनील को गवाही के लिए कई बार समन जारी किए। लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए 12 जनवरी 2026 को अदालत ने सीएमओ को निर्देश दिया कि संबंधित चिकित्सक को द्वितीय साक्ष्य के माध्यम से अदालत में पेश कराया जाए। इसके बावजूद चिकित्सक की ओर से कोई उपस्थिती दर्ज नहीं कराई गई। 30 जनवरी को अदालत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार को नोटिस जारी कर 17 फरवरी को स्पष्टीकरण सहित न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

मंगलवार को हुई सुनवाई में सीएमओ स्वयं भी अदालत में पेश नहीं हुए। इसे अदालत ने गंभीर लापरवाही माना।