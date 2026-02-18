18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

बहराइच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Feb 18, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

बहराइच में एक महिला की मौत से जुड़े मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में पेश न किए जाने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य प्रस्तुत करने में लापरवाही मानते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

बहराइच जिले के रामगांव क्षेत्र की रहने वाली सुमरिता देवी से जुड़ा है। जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। 28 मई 2007 को उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। इस घटना के संबंध में रामगांव थाने में राज्य बनाम रामचंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

कई बार नोटिस के बाद कोर्ट पर नहीं हाजिर हुए सीएमओ

मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत में चल रही है। अदालत ने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. सुनील को गवाही के लिए कई बार समन जारी किए। लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए 12 जनवरी 2026 को अदालत ने सीएमओ को निर्देश दिया कि संबंधित चिकित्सक को द्वितीय साक्ष्य के माध्यम से अदालत में पेश कराया जाए। इसके बावजूद चिकित्सक की ओर से कोई उपस्थिती दर्ज नहीं कराई गई। 30 जनवरी को अदालत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार को नोटिस जारी कर 17 फरवरी को स्पष्टीकरण सहित न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
मंगलवार को हुई सुनवाई में सीएमओ स्वयं भी अदालत में पेश नहीं हुए। इसे अदालत ने गंभीर लापरवाही माना।

अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी

न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने में हीलाहवाली को आधार बनाते हुए सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें समन जारी कर 25 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने के लिए तलब किया गया है।
अदालत के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। जहां मामले की आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 08:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भड़काऊ पोस्टरों से केंद्र सरकार पर निशाना, दिल्ली में आत्मदाह की चेतावनी, अलर्ट हुआ प्रशासन

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
बहराइच

हार्निया की थी बीमारी हाइड्रोसील का कर दिया ऑपरेशन, खून बहता रहा झोलाछाप नहीं कर पाया ट्रीटमेंट

Crime News
बहराइच

Bahraich News: दो करोड़ की लागत से बनेंगे फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही जमीन की तलाश

फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI
बहराइच

बेटों के सामने टूटा पिता का दम, बड़े भाई छोटे भाई को ईट से कूच- कूच कर मार डाला, ये वजह आई सामने

नीचे वाले फोटो में गोल करके जोड़ दो
बहराइच

‘धर्म को बचाना है तो कट्टर बनना सीखो, इस्लाम कबूल नहीं किया तो….’, कट्टरपंथी बात करने वाले युवकों का वीडियो वायरल

video of radical youth goes viral threatening to behead anyone who refuses to convert to Islam bahraich
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.