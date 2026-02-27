सुरक्षा की दृष्टि से 2 को रात 12 बजे से 5 मार्च तक सील रहेगी भारत- नेपाल सीमा, जानिए वजह

रुपईडीहा बॉर्डर से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दोनों देशों के बीच आना-जाना करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और पारिवारिक कार्यों के लिए इस मार्ग पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सीमा बंद रहने से स्थानीय स्तर पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा और व्यापार संबंधी योजनाएं पहले से तय कर लें। मतदान प्रक्रिया 5 मार्च को संपन्न होने के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और स्थिति सामान्य पाए जाने पर सीमा को दोबारा खोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।