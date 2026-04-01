बार-बार टावर पर चढ़ रही 17 साल की किशोरी, बहराइच में मचा हड़कंप – एक घंटे की मशक्कत के बाद बचाई गई

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के तमाचपुर गांव में सोमवार शाम एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां एक 17 वर्षीय किशोरी अचानक परिवहन कार्यालय के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। बचाव कार्य के दौरान पुलिसकर्मी, फायर कर्मी और किशोरी के परिजन उसे लगातार समझाते रहे कि वह नीचे उतर आए। करीब एक घंटे की कड़ी मेहनत और समझाने के बाद आखिरकार किशोरी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।