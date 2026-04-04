दो महीने में उजड़ गया पूरा परिवार…पहले पति ने दी जान, अब पत्नी ने भी चुना वही रास्ता… गांव में फैली सनसनी

बहराइच के पातेपुर डिहवा गांव में शुक्रवार की सुबह उस वक्त सन्नाटा छा गया। जब लोगों ने घर के बाहर एक पेड़ से लटकता हुआ शव देखा। यह शव गांव की ही रहने वाली 18 वर्षीय सुशीला का था। इस दर्दनाक दृश्य ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। ग्रामीणों ने तुरंत परिवार और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह आत्महत्या का मामला है। लेकिन इस घटना के पीछे छिपी कहानी और भी ज्यादा दर्द देने वाली है। बताया जा रहा है कि सुशीला के पति प्रकाश ने करीब दो महीने पहले ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद प्रकाश काफी तनाव में रहने लगा था। इसी तनाव में उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।