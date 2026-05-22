नेपाल बॉर्डर पर नशे के कारोबार का भंडाफोड़, कोल्ड ड्रिंक की दुकान से कोडीन सिरप बरामद, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

बहराइच जिले के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र स्थित रुपईडीहा कस्बे में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद कर दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई नेपाल रोड के केवलपुर इलाके में राणा पेट्रोल पंप के पास की गई। अधिकारियों को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि एक दुकान की आड़ में युवाओं को नशीली कफ सिरप बेची जा रही है। शिकायतों के आधार पर औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण और थाना रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की।