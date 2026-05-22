Bahraich Accident: नानपारा-लखीमपुर हाईवे पर ट्रक-कंटेनर की भीषण टक्कर, क्लीनर की मौत; सड़क पर बहा सरसों तेल

बहराइच जिले के नानपारा-लखीमपुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक और सामने से आ रहे कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार क्लीनर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कंटेनर में लदा सरसों का तेल सड़क पर फैलने लगा। देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। बाल्टी, डिब्बे व अन्य बर्तनों में तेल भरने लगे। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक अफरा-तफरी जैसी स्थिति बनी रही।