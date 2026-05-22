शादी की खुशियों के बीच मातम, खेलते-खेलते सड़क पर पहुंचा मासूम, एंबुलेंस ने रौंदा, दर्दनाक मौत

परिजनों का आरोप है कि उसी समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा होते ही समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। परिवार के लोग तुरंत बच्चे की ओर दौड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मल्हीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।