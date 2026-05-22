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श्रावस्ती

शादी की खुशियों के बीच मातम, खेलते-खेलते सड़क पर पहुंचा मासूम, एंबुलेंस ने रौंदा, दर्दनाक मौत

Shravasti ambulance accident: श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। खेलते-खेलते सड़क पर पहुंचे तीन वर्षीय मासूम सैफुल्ला को तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

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श्रावस्ती

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Mahendra Tiwari

May 22, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया। जब खेलते-खेलते सड़क पर पहुंचे तीन वर्षीय मासूम की एंबुलेंस की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। शादी की खुशियां पलभर में गम में बदल गईं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र स्थित बीरंगज बाजार में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी समारोह की खुशियों को मातम में बदल दिया। हादसे में तीन वर्षीय मासूम सैफुल्ला की जान चली गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जबकि परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के भक्तापुर गांव के रहने वाले मुनीम अहमद अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने बीरंगज बाजार पहुंचे थे। घर में शादी की रौनक थी। रिश्तेदार और मेहमान कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी दौरान छोटा सैफुल्ला अन्य बच्चों के साथ खेलते-खेलते घर के बाहर सड़क तक पहुंच गया।

तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा, 3 वर्ष के मासूम की दर्दनाक मौत

परिजनों का आरोप है कि उसी समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा होते ही समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। परिवार के लोग तुरंत बच्चे की ओर दौड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मल्हीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शादी वाले घर में पसरा मातम, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस रास्ते पर हादसा हुआ। वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर का मार्ग गुजरता है। इस कारण इलाके में एंबुलेंस और अन्य वाहनों का आवागमन लगातार बना रहता है। शादी समारोह होने की वजह से इलाके में भीड़ भी अधिक थी। मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शादी वाले घर में जहां कुछ देर पहले तक गीत-संगीत और खुशियों का माहौल था। वहीं अब हर तरफ मातम पसरा है। गांव और रिश्तेदारी के लोग परिजनों को ढांढस बंधाने में जुटे हैं।

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Published on:

22 May 2026 10:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / शादी की खुशियों के बीच मातम, खेलते-खेलते सड़क पर पहुंचा मासूम, एंबुलेंस ने रौंदा, दर्दनाक मौत

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