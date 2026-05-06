श्रावस्ती में पुलिस बड़ी कार्रवाई, 50 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, हथियार समेत गिरफ्तार

श्रावस्ती जिले में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र की पुलिस टीम 5 मई 2026 की रात करीब 10 बजे इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक वांछित और इनामी अपराधी देवरनिया पुल के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सतर्क हो गई। बताए गए स्थान पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा। खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस घटना के बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।