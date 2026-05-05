यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर, चार जिलों में तड़तड़ाईं गोलियां… कई बदमाश चढ़े पुलिस हत्थे

श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश संजय लोनिया को घेराबंदी के बाद पकड़ा। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की। जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पैर में गोली मार दी। संजय पर कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। वह इलाके में किराए का कमरा लेकर किसी वारदात की तैयारी में था।