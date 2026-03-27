नदी में नहाते चार दोस्त डूबे तीन दोस्तों को बचाया, 17 साल का शिवा हमेशा के लिए बिछड़ गया

हालांकि, चौथे किशोर शिवा उर्फ गौतम मिश्रा तब तक पानी में लापता हो चुका था। जब तक उसे ढूंढने की कोशिश की गई। वह गहराई में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हर किसी की नजर नदी की ओर टिकी थी। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद शिवा जिंदा मिल जाए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से घंटों तक तलाश अभियान चलाया गया। लेकिन आखिरकार जब शिवा का शव नदी से बाहर निकाला गया। तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में मातम का माहौल छा गया। यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि नदी या गहरे पानी में बिना सावधानी के उतरना कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही ने एक परिवार से उनका लाल छीन लिया। तीन दोस्तों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया।