जिस पानी से होता था भगवान का अभिषेक, उसमें इफ्तार पार्टी के बाद फेंके मांसाहार के अवशेष; चार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में आस्था और सौहार्द को बिगाड़ने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। सिरसिया क्षेत्र के प्रसिद्ध सोनपथरी आश्रम मंदिर के पास कुछ युवकों द्वारा न केवल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, बल्कि मांसाहारी भोजन के अवशेष उस पवित्र जलस्रोत में फेंक दिए गए, जिसका उपयोग मंदिर की मूर्तियों के अभिषेक और भोजन पकाने के लिए होता है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।