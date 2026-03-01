लखनऊ से अमरीका तक ‘जूट’ की उड़ान, जूट वाली दीदी के थैले बना रहे अंतरराष्ट्रीय पहचान

एमबीए कर चुकी अंजली सिंह ने बताया कि जूट के थैले बनाने का काम घर पर बेहद छोटे स्तर पर शुरू किया था। शुरुआत में स्थानीय बाजार में उत्पाद बेचे गए, लेकिन धीरे-धीरे उनके डिजाइनों और गुणवत्ता ने लोगों का ध्यान खींचा। आज वे देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न संस्थानों, विभागों और संस्थाओं को मांग के अनुरूप थैले और अन्य सामान तैयार करके दे रही है। पिछले दिनों अयोध्या के राममंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उनके यहां से ही थैले तैयार करके भेजे गए। उनकी संस्था का सालाना टर्नओवर ढाई करोड़ का हो गया है। अमरीका की एक संस्था ने उन्हें थैले तैयार करके भिजवाने का ऑर्डर दिया है।