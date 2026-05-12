CM योगी का बड़ा फैसला: UP में 7,500 गोवंश आश्रय स्थलों पर बनेगी ऑर्गेनिक खाद, बढ़ेगी आमदनी, मिलेगा रोजगार

श्याम बिहारी गुप्ता के मुताबिक, अनुमानित एक गाय से प्रतिदिन 5 लीटर गोमूत्र और 10 किलोग्राम गोबर प्राप्त होता है। यही संसाधन जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और अन्य गो-आधारित उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाएंगे। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा योगी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए गोसंरक्षण अभियान के लिए मंजूर किए हैं, जबकि वृहद गोसंरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल 2100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।