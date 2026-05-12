24 घंटे में सीएम योगी को जान से मार देंगे, ‘डायल 112’ पर आया मैसेज, राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी

CM Yogi Latest News Today: उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक अज्ञात हमलावर ने यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा 'डायल 112' के मुख्यालय पर धमकी भरा मैसेज भेजा है। इस मैसेज में न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की बात कही गई है, बल्कि राम मंदिर को भी 24 घंटे के भीतर बम से उड़ाने की खुली चेतावनी दी गई है। इस धमकी के बाद लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।