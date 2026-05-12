ना कैबिनेट मिला, न स्वतंत्र प्रभार… बागी विधायकों पर सपा ने कसा तंज, होर्डिंग लगाकर दी चुनौती

UP Politics: योगी आदित्यनाथ सरकार के रविवार को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद सोमवार को राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ा होर्डिंग लगवा दिया है। इस होर्डिंग पर तीन समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इनमें अयोध्या की गोसाईंगंज सीट से विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह और कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल शामिल हैं। हालांकि तस्वीरों के नीचे उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, लेकिन बड़े अक्षरों में एक तीखा स्लोगन लिखा गया है- “ना कैबिनेट मिला, न स्वतंत्र प्रभार। 2027 में होगी सबसे बड़ी हार।”