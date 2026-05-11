UP में मंत्रिमंडल विस्तार पर मायावती की प्रतिक्रिया, कहा- इस विषय पर टीका-टिप्पणी उचित नहीं, सोशल मीडिया पर किया लंबा-चौड़ा पोस्ट

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 'X' पर लिखा- वैसे तो मंत्रिमंडल का घटाना-बढ़ाना व विस्तार आदि, सत्ताधारी पार्टी का आन्तरिक राजनीतिक चिन्तन का मामला ज्यादा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कल हुए विस्तार के बारे में कुछ भी टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। किन्तु कुल मिलाकर इसका अच्छा प्रभाव आम जन के हित के साथ-साथ खासकर सर्वसमाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी एवं महिला सुरक्षा-सम्मान आदि पर पड़ता हुआ दिखना भी जरूर चाहिए, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ तथा सरकारी संसाधन पर बढ़ा हुआ बोझ ही मान लेंगे।