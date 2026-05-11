अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा-चुनाव खत्म होते ही, ‘संकट’ याद आ गया

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। उन्होंने हर परिवार से अपील की कि खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। उनका कहना था कि इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि खाने के तेल की खपत कम करने से लोगों की सेहत बेहतर होगी और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर परिवार अगर तेल की खपत कम कर दे तो यह देशभक्ति में बड़ा योगदान होगा और खजाने की स्थिति भी सुधरेगी।