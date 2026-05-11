अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा-चुनाव खत्म होते ही, ‘संकट’ याद आ गया

PM मोदी की ‘तेल कम खाओ’ अपील पर अखिलेश का तंज
PM Modi Vs Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री को ‘संकट’ याद आ गया। अखिलेश का कहना है कि देश के लिए असली संकट भाजपा की सरकार ही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। उन्होंने हर परिवार से अपील की कि खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। उनका कहना था कि इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि खाने के तेल की खपत कम करने से लोगों की सेहत बेहतर होगी और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर परिवार अगर तेल की खपत कम कर दे तो यह देशभक्ति में बड़ा योगदान होगा और खजाने की स्थिति भी सुधरेगी।
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि चुनाव खत्म होते ही ये संकट याद आ गया। उनका कहना है कि देश के लिए असली संकट भाजपा ही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी सारी पाबंदियां लगाकर भाजपा सरकार पंच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे बनाएगी। अखिलेश ने कहा कि डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं बल्कि भाजपा नेताओं से करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता इतनी कीमत का सोना नहीं खरीद सकती।
अखिलेश ने यह भी सवाल किया कि सारी पाबंदियां चुनाव के बाद क्यों याद आईं। उन्होंने लिखा कि चुनाव में भाजपा नेताओं ने चार्टर उड़ान भरी, होटलों में ठहरे और प्रचार किया। क्या ये सब पाबंदियों के बाहर थे? उन्होंने कहा कि ये सारी पाबंदियां सिर्फ जनता के लिए ही क्यों हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को स्वीकार करे और देश को बर्बाद न करे। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति से हटकर भाजपा ने कुछ खास गुटों के दबाव में काम किया। इसका खामियाजा महंगाई, बेरोजगारी और मंदी के रूप में जनता भुगत रही है।
अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा ने चुनावी घपलों, नफरत फैलाने, संस्कृति और धर्म के अपमान, और समाज को विभाजित करने से देश का नुकसान किया। अब जब आर्थिक समस्याएं सामने आई हैं, तो भाजपा सरकार जनता को डराने और अपील करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा ने हर क्षेत्र- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में देश का बंटाधार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अपील के बाद जनता में आक्रोश बढ़ा है और भाजपा अब हमेशा के लिए सत्ता में टिक नहीं पाएगी। अखिलेश का संदेश है कि देश अब भाजपा को नहीं चाहता।
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