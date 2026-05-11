यूपी में अब सताएगी भीषण गर्मी, 40 डिग्री के पार जाएगा पारा, जानें मौसम विभाग का नया अलर्ट

लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का दौर अब रूक- सा गया है। रविवार से ही राजधानी में तेज धूप खिली है। बीते हफ्ते हुई बारिश से जो ठंडक मिली थी, वह अब गायब हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते में लखनऊ में पारा करीब 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया, जिसकी अब तेजी से ऊपर चढ़ने की संभावना है।