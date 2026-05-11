UP News: जनगणना फॉर्म के ‘अचरज’ भरे सावल! दो पत्नियां और दो पति होने पर क्या जवाब देना होगा?

जनगणना अधिकारियों के अनुसार परिवार की मुखिया कोई भी महिला हो सकती है। चाहे वह पत्नी हो, बहू, दादी या पुत्री। इसके लिए उम्र की कोई बाध्यता तय नहीं की गई है। यदि परिवार के सदस्य किसी महिला को घर का मुखिया बताते हैं तो जनगणना फॉर्म में उसी का नाम दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य परिवार की वास्तविक सामाजिक संरचना को सामने लाना है।