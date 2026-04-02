UP Census 2027: यूपी में इस तारीख से शुरू होगी जनगणना, देने होंगे इन सवालों के सही जवाब

UP Census 2027: पूरे देश में 1 अप्रैल से जनगणना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही जनगणना शुरू होने जा रही है। यहां दो चरणों में जनगणना कराई जाएगी। पहले चरण में मकान का सूचीकरण और उनकी स्थिति के बारे में आकलन किया जाएगा। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना कराई जाएगी। पहले चरण में स्व-गणना की प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी इसके बाद अधिकारी 22 मई से 20 जून घर-घर जाकर फील्ड कार्य पूरा करेंगे। जातिगत गणना दूसरे चरण में ही कराई जाएगी।