‘चोर बाइक से भागेगा और पुलिस साइकिल से पीछा करेगी’, जयपुर पुलिस की गश्त पर संजय सिंह का बड़ा तंज

साइकिल पेट्रोलिंग के बहाने संजय सिंह ने देश में चल रहे NEET और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर भी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में हर मुद्दे को 'देशभक्ति' से जोड़ दिया जाता है।

उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो युवाओं को दो-दो बार एग्जाम देने का मौका दे रही है। पहले छात्रों को सिर्फ एक बार परीक्षा देने को मिलती थी। लेकिन अब सरकार कहती है कि पेपर लीक हो गया तो कोई बात नहीं, चलो फिर से परीक्षा दो। इसके बाद फिर पेपर लीक होगा, फिर परीक्षा देना।