16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

अब वर्दी में पुलिसवालों ने रील बनाई तो खैर नहीं, अमिताभ यश का सख्त आदेश, हर महीने बनेगी रिपोर्ट

UP Police reel controversy 2026 : यूपी पुलिस में वर्दी पहनकर रील बनाने वालों पर STF चीफ अमिताभ यश ने बड़ी सख्ती दिखाई है। अब हर महीने कप्तानों को रीलबाज पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 16, 2026

UP Police

अब रीलबाजी नहीं कर पाएंगे यूपी पुलिस के जवान, PC- Gemini

लखनऊ(UP Police reel controversy 2026) : उत्तर प्रदेश पुलिस में सोशल मीडिया पर रील बनाने की होड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़े-बड़े अफसरों की बार-बार चेतावनी के बावजूद जवान और अधिकारी वर्दी में फिल्मी स्टाइल की रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। अब एसटीएफ चीफ और अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि रीलबाज पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा।

शनिवार को जारी आदेश में अमिताभ यश ने कहा कि पुलिस की गरिमा और छवि को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाए।

  • सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश दिया गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले अफसरों और जवानों की सूची बनाएं और उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लें।
  • हर महीने की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजनी होगी।
  • रिपोर्ट के साथ आपत्तिजनक पोस्ट का स्क्रीनशॉट और URL (लिंक) भी संलग्न रखना अनिवार्य होगा, ताकि सबूत सुरक्षित रहे।

सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 की याद दिलाई

यूपी पुलिस ने 8 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की थी, जिसमें ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल, वर्दी में रील बनाना, लाइव प्रसारण और पुलिस की छवि खराब करने वाले कंटेंट को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद उल्लंघन जारी हैं।

मुजफ्फरनगर का ताजा मामला

मुजफ्फरनगर में महज चार दिन पहले रील बनाने के आरोप में एक दरोगा और एक कॉन्स्टेबल को सस्पेंड किया गया था। यह घटना इस बात का सबूत है कि समस्या बढ़ती जा रही है।

नई भर्ती के जवान सबसे ज्यादा सक्रिय

साल 2025 में यूपी पुलिस ने करीब 60,000 नए सिपाहियों की भर्ती की थी, जिनमें ज्यादातर 18-25 साल के युवा शामिल हैं। ये नए जवान सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं। उनकी रील्स में फिल्मी गानों पर लिप-सिंक, ‘सिंघम’ स्टाइल डायलॉग, ड्रिल को ड्रामेटिक अंदाज में दिखाना, वर्दी में जुलूस और भावुक विदाई वाले सीन आम हैं। कई ने अपने यूजरनेम में COP या UP Police जोड़ लिया है।

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की चेतावनी

पूर्व डीजीपी डॉ. विक्रम सिंह कहते हैं, 'अगर यही ट्रेंड रहा तो पुलिसिंग को भारी नुकसान होगा। पुलिसिंग कोई शो-ऑफ नहीं, बल्कि तपस्या है। वर्दी का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर वर्जित है। जिम्मेदार अफसरों को नए रंगरूटों को इसके नुकसान से अवगत कराना चाहिए और पुराने कर्मचारियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए।'

पहले भी हुई कार्रवाइयां

  • फिरोजाबाद में सिपाही सचिन गौतम को वर्दी में रील बनाने पर सस्पेंड किया गया।
  • औरैया में सरकारी बाइक के साथ वर्दी में मॉडलिंग स्टाइल रील बनाने वाले सिपाही पर एक्शन।
  • गाजियाबाद में दो ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर को युवक के साथ रील बनाने पर सस्पेंड किया गया।

पुलिस आचरण नियमावली के अनुसार, पुलिसकर्मी सोशल मीडिया से कोई कमाई (रील प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप आदि) नहीं कर सकते। लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद यह नियम तोड़ना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

अमिताभ यश के इस सख्त आदेश के बाद यूपी पुलिस में अनुशासन बहाल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें

प्रतीक यादव के लग्जरी जिम की कितनी है फीस, 2015 में मुलायम सिंह ने किया था उद्घाटन
लखनऊ
Prateek Yadav Gym Fees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 May 2026 10:03 pm

Published on:

16 May 2026 09:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अब वर्दी में पुलिसवालों ने रील बनाई तो खैर नहीं, अमिताभ यश का सख्त आदेश, हर महीने बनेगी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गंगा में विलीन हुईं प्रतीक यादव की अस्थियां, बेटी ने कार्ड पर लिखा ‘I Love You Papa’, सांसद आदित्य ने चूमा कलश

Prateek-Yadav
लखनऊ

प्रतीक यादव के लग्जरी जिम की कितनी है फीस, 2015 में मुलायम सिंह ने किया था उद्घाटन

Prateek Yadav Gym Fees
लखनऊ

लखनऊ समेत यूपी में बढ़ेगी तपिश, बुंदेलखंड के कई जिलों में लू का बड़ा अलर्ट

बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित, अगले पांच दिनों में 5 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

"आई लव यू पापा” कह गंगा में कार्ड बहाते रो पड़ी प्रतीक यादव की मासूम बेटी

हरिद्वार में पिता की अस्थियों से लिपटकर रो पड़ी मासूम बेटी, भावुक दृश्य ने सबकी आंखें नम कर दीं (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

बेटियों संग अपर्णा ने दी अंतिम विदाई, हरिद्वार घाट पर रोक नहीं पाई आंसू

हरिद्वार के VIP घाट पर हुआ अस्थि विसर्जन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.