अब वर्दी में पुलिसवालों ने रील बनाई तो खैर नहीं, अमिताभ यश का सख्त आदेश, हर महीने बनेगी रिपोर्ट

लखनऊ(UP Police reel controversy 2026) : उत्तर प्रदेश पुलिस में सोशल मीडिया पर रील बनाने की होड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़े-बड़े अफसरों की बार-बार चेतावनी के बावजूद जवान और अधिकारी वर्दी में फिल्मी स्टाइल की रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। अब एसटीएफ चीफ और अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि रीलबाज पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा।